Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Vorbildlicher Paketfahrer

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen stieß der Fahrer eines Paketbringdienstes beim Rangieren in einer engen Straße versehentlich gegen den Gartenzaun eines Anwesens. Für den ohnehin unter Zeitdruck stehenden Paketfahrer war es dennoch eine Selbstverständlichkeit anzuhalten und am Haus zu klingeln. Da dort niemand öffnete, meldete er den relativ geringen Sachschaden vorbildlich der Polizei, die sich nun mit dem Geschädigten um die Schadenregulierung kümmern wird. Aufgrund der Gesamtumstände spricht die Polizei dem pflichtbewussten Paketfahrer ein ausdrückliches Lob aus.

