Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Betrug

Freiburg (ots)

Breisach, Grezhausen - Am Sonntagnachmittag klingelten 5 junge Männer an der Haustür eines 62-jährigen Mannes und fragten, ob sein Auto zum Verkauf steht. Im Gespräch einigten sie sich auf einen Preis. Der Termin für die Bezahlung und Übergabe des Fahrzeuges wurde für den nächsten Tag festgelegt. Daraufhin merkte einer der Männer an, dass er das Auto alleine abholen wird. Um das Fahrzeug auf einem Anhänger transportieren zu können müsse er ein Teil des vorderen Auspuffes abmontieren. Am folgenden Tag bemerkte der Autoeigentümer, dass die Täter weitere Teile an seinem Fahrzeug ausgebaut hatten. Dies muss in einem unbeobachteten Moment geschehen sein. Zum festgelegten Termin erschien keine der Personen. Die Täter sollen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sein. Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

