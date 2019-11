Polizei Düren

POL-DN: Auseinandersetzung zwischen Rad- und Autofahrer nach Unfall

Düren (ots)

Nachdem ein Radfahrer einen Autofahrer darauf aufmerksam machen wollte, dass er zu nah an ihm vorbeigefahren sei, hielt dieser am Fahrbahnrand. So kam es zur Kollision und zum Streit.

Ein 40 Jahre alter Mann aus Düren fuhr am 25.11.2019 gegen 13:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bonner Straße in Richtung Euskirchener Straße auf dem Fahrradschutzstreifen. In der gleichen Richtung war ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederzier unterwegs. Da der Radfahrer der Auffassung war, dass das Auto beim Überholen zu wenig Abstand gehalten habe, habe er ihn an der Kreuzung Stürtzstraße zur Rede stellen wollen und an sein Auto geklopft. Als der Verkehr an der Kreuzung sich wieder in Bewegung setzte, fuhr der 42-jährige Autofahrer rechts rüber auf den Fahrradschutzstreifen und hielt an. Er habe nun seinerseits den 40-Jährigen zur Rede stellen wollen, weil dieser gegen sein Auto getreten habe. Der Radfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, prallte gegen das stehende Auto und fiel zu Boden. Im Anschluss an den Unfall kam es zur verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, wobei sich schließlich beide zu Boden rissen. Der Dürener und der Mann aus Niederzier waren am Ende beide leicht verletzt. Das Auto trug einen Schaden von etwa 1000 Euro davon, das Rad wurde mit etwa 200 Euro Schaden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

