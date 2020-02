Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Leblose Person aus der Elz geborgen - Polizei ermittelt

Freiburg (ots)

Passanten meldeten am Dienstag, 04.02.2020, gegen 9:15 Uhr, eine leblose Person in der Elz (Waldkirch, Bereich Merklinstraße). Mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers wurde die Person aus dem Wasser geborgen. Für den 23-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Emmendingen hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Am Einsatz waren Bergwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber beteiligt.

