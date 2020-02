Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 03.02.2020, hat es einen Einbruch in eine Gaststätte in WT-Tiengen gegeben. Über eine aufgebrochene Hintertüre drangen der oder die Täter in die Gaststätte in der Hauptstraße ein und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Vermutlich wurden sie gestört, denn sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über ein Fenster zur Hauptstraße. Möglicherweise geschah die Tat zwischen 03:20 Uhr 03:40 Uhr. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-281) übernahm die Ermittlungen.

