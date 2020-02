Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Streit an Tankstelle - Passant greift ein - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Passant hat am Montagabend, 03.02.2020, in einen Streit an einer Tankstelle in WT-Tiengen eingegriffen und konnte so die Situation entschärfen. Die Polizei sucht diesen Zeugen. Gegen 21:00 Uhr war es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt sollen zwei Männer und eine Frau gewesen sein. Einer der Männer soll auch auf das Auto der Frau eingeschlagen haben. Der Zeuge mischte sich ein und konnte so den Streit beenden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet diesen Passanten und weitere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

