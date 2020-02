Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Hochwasser/Sturmfolgen

Freiburg (ots)

Wehr/Bad Säckingen:

In der Nacht zum Dienstag, 04.02.2020, ist ein Lkw auf der B 34 zwischen Wehr-Brennet und Bad Säckingen in einen umgekippten Baum geprallt. Gegen 03:25 Uhr war vor dem herannahenden Lkw ein Baum von einem starken Windstoß erfasst worden. Der 49 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Baum in Höhe der Windschutzscheibe. Verletzt wurde er nicht, der Schaden am Lkw liegt bei rund 1500 Euro.

Weitere umgestürzte Bäume wurden in dieser Nacht auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen, in Bad Säckingen beim Freibad und Höhe Schneckenhalde und im Buchbrunnenweg gemeldet, wo ein Baum einen geparkten Fiat traf. Die L 152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen musste kurzzeitig wegen mehrerer auf der Straße liegender Bäume gesperrt werden. In allen Fällen beseitigte die Feuerwehr die Bäume. Außerdem verteilte der Sturm im Stadtgebiet von Bad Säckingen bereitgelegte Gelbe Säcke. So gut es ging wurden diese zumindest entlang der B 34 von der Polizei wieder eingesammelt. Ebenso wurde ein abgestellter Roller von einer Windböe umgeworfen.

Waldshut-Tiengen:

In der Nacht zum Dienstag, 04.02.2020, war der Verkehr auf der B 500 durch umgestürzte Bäume beeinträchtigt. In der Innenstadt von Waldshut wurde ein Hausdach abgedeckt. Das Kupferblech dieses Daches wurde vom Wind in den Blitzableiter eines angrenzenden Hauses geweht. Dort wurde es von der Feuerwehr geborgen. Am betroffenen Haus entstand Sachschaden auch durch eindringendes Regenwasser in noch unbekannter Höhe. In Tiengen fielen Dachziegel auf einen geparkten Pkw. Auch mehrere im Stadtgebiet stehenden Bauzäune hielten der Sturmkraft nicht stand und kippten um.

St.Blasien:

Zu Überflutungen im Bereich St.Blasien kam es schon am Montagmorgen, 03.02.2020. Zahlreiche Keller mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen wurden in Absprache mit der Stadtverwaltung und der Feuerwehr getroffen, Wege und diverse Ortsstraßen mussten gesperrt werden. Aufgrund eines massiven Erdrutsches ist die L 149 zwischen St.Blasien und Bernau immer noch gesperrt. Ein Auto wurde dabei leicht beschädigt. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Im Laufe des Tages dürfte die Strecke wieder frei sein. Am Nachmittag sorgten verstopfte Ablaufschächte dazu, dass größere Wassermengen ungehindert in Hinterhofe und Gebäude liefen. Nachdem die Verstopfungen beseitigt werden konnten, konnte von einer bevorstehenden Evakuierung abgesehen werden. Gegen Abend entspannte sich die Situation, weil die Regenfälle nachließen.

Restlicher Landkreis:

So lagen in der Gemeinde Albbruck, dort in den Bereichen Schachen, Unteralpfen, Hechwihl, Birndorf, Birkingen zahlreiche Bäume über der Fahrbahn. Der Verkehr war auch im restlichen Kreisgebiet durch umgestürzte Bäume beeinträchtigt, so im Bereich Laufenburg, Görwihl, Klettgau, Dettighofen und Ühlingen-Birkendorf. Die L 150 bei Todtmoos war durch einen kleinen Erdrutsch teilweise blockiert. In Bonndorf kam es zu einem Stromausfall.

