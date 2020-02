Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Hochwasser/Sturmfolgen

Freiburg (ots)

Wehr/Bad Säckingen:

In der Nacht zum Dienstag, 04.02.2020, ist ein Lkw auf der B 34 zwischen Wehr-Brennet und Bad Säckingen in einen umgekippten Baum geprallt. Gegen 03:25 Uhr war vor dem herannahenden Lkw ein Baum von einem starken Windstoß erfasst worden. Der 49 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Baum in Höhe der Windschutzscheibe. Verletzt wurde er nicht, der Schaden am Lkw liegt bei rund 1500 Euro.

Weitere umgestürzte Bäume wurden in dieser Nacht auf der L 155 zwischen Wehr und Bergalingen, in Bad Säckingen beim Freibad und Höhe Schneckenhalde und im Buchbrunnenweg gemeldet, wo ein Baum einen geparkten Fiat traf. Die L 152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen musste kurzzeitig wegen mehrerer auf der Straße liegender Bäume gesperrt werden. In allen Fällen beseitigte die Feuerwehr die Bäume. Außerdem verteilte der Sturm im Stadtgebiet von Bad Säckingen bereitgelegte Gelbe Säcke. So gut es ging wurden diese zumindest entlang der B 34 von der Polizei wieder eingesammelt. Ebenso wurde ein abgestellter Roller von einer Windböe umgeworfen.

