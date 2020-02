Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fenster an Kirche beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 01./02.02.20, wurde an der Christuskirche am Kirchplatz in Rheinfelden eine Scheibe beschädigt. Vermutlich wurde ein Stein gegen die Scheibe geworfen, so dass ein Loch entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

