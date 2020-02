Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Wiechs: Baum auf der Fahrbahn bringt Motorrad Fahrer zu Fall

Durch den Sturm stürzte am Dienstagmorgen, 04.02.2020 ein Baum im Rebacker auf die Straße. Dies sah auf seiner Fahrt in Richtung B 317 ein 56 Jahre alter Mann gegen 05.15 Uhr zu spät und fuhr mit seinem Motorrad in diesen. Vorsorglich wurde der 56-jährige vom DRK ins Krankenhaus verbracht. An seinem Krad entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Schopfheim, Abteilung Wiechs, rückte mit einem Fahrzeug und acht Mann an und räumten den Baum von der Fahrbahn.

