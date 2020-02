Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Gewinnversprechen

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Samstag erhielt eine ältere Dame einen Anruf, dass ihr ein Lotto-Gewinn in Höhe von 49.000 Euro zustehen würde. Dieser würde ihr am kommenden Montag übergeben werden. Sie müsse nur die Kosten für einen Sicherheitstransport in Höhe von 900 Euro zahlen. Ein Rückruf bei der Telefongesellschaft klärte, dass eine derartige Verfahrensweise bei einem Lotto-Gewinn unüblich ist.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell