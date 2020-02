Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Fahren ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Donnerstag, den 30.01.2020 wurde in einer Kontrollstelle unter anderem ein 21-jähriger französischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Am Samstag den 01.02.2020 wurde aufgrund eines Verkehrsverstoßes ein 19-jähriger deutscher Autofahrer kontrolliert. Den Polizeibeamten gegenüber räumte der Fahrer ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

