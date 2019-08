Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Belästigung im Forum - Mädchen unter den Rock fotografiert

Koblenz (ots)

Am Montag, 26.08.2019, fiel gegen 19.00 Uhr ein 42-jähriger Mann auf der Rolltreppe des Einkaufszentrums dabei auf, wie er mit seinem Handy unter den Rock eines vor ihm stehenden Mädchens fotografierte. Das Mädchen bemerkte dies durch den auslösenden Blitz und machte lautstark auf sich und das Geschehen aufmerksam, woraufhin der Mann versuchte, sich in Richtung des Ausgangs Görgenstraße abzusetzen. Dies vereitelten jedoch Passanten, die ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Noch bevor die verständigten Polizeibeamten allerdings im Forum eintrafen, schlug er sein Handy mehrfach auf den Boden; offenbar, um es funktionsuntüchtig zu machen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden ein Laptop und ein weiteres Handy sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben werden aufgrund der schutzwürdigen privaten Interessen des Mädchens nicht gemacht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell