Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Fehlgeschlagener Enkeltrick

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Freitag wurden zwei ältere Breisacher Damen Versuchsobjekt eines sogenannten Enkeltricks. Einmal gab sich der Anrufer als ihr Neffe aus. Er habe einen Unfall gehabt und brauche daher dringend Geld, was die Dame allerdings nicht parat hatte. Im Anschluss schöpfte sie Verdacht und rief ihren tatsächlichen Neffen an. Dieser wusste von nichts. Im zweiten Fall versuchte sich die Anruferin als eine Enkelin auszugeben. Die ältere Dame wiederholte mehrfach, dass sie keine Enkelin habe. Daraufhin brach die Täterin das Telefonat ab.

