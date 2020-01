Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Driftender Autofahrer

Soest (ots)

Ein driftender Autofahrer fiel einer Streifenwagenbesatzung Montagnacht, gegen 23.45 Uhr, an der Kreuzung Westenhellweg / Wisbyring auf. Die Beamten kontrollierten den 26-jährigen Soester anschließend auf einem Tankstellengelände am Wisbyring. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten kam der Verdacht auf, dass der Fahrer zuvor Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und fertigten eine Anzeige. (reh)

