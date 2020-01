Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Einbruch in Bäckerei

Geseke (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelangten unbekannte Täter in eine Bäckerei am Lindenweg ein. Um in das Gebäude zu kommen, brachen sie ein Loch in die Außentür. Beute machen sie jedoch nicht, da sie vermutlich durch den einsetzenden Lieferverkehr gestört wurden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen Beobachtungen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

