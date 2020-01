Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200122 - 0074 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es in Sachsenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst wurde. Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Das ungeborene Kind nahm keinen Schaden.

Gegen 17:15 Uhr überquerte eine 30-jährige schwangere Frau aus Rüsselsheim die Stresemannallee in Höhe der Gartenstraße. Die Fußgängerampel zeigte dabei nach übereinstimmenden Zeugenaussagen rot. Ein aus Richtung Kennedyallee kommender 68-Jähriger in seinem BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Die Rüsselsheimerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das ungeborene Kind blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

