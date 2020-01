Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200122 - 0073 Frankfurt-Höchst: Männliche Leiche aufgefunden - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 21. Januar 2020, gegen 12.00 Uhr, fiel einer Zeugin im Liederbach, in Höhe der Ecke Adolf-Haeuser-Straße/Liederbacher Straße, eine leblose Person auf. Die Frau verständigte daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Wie später ermittelt werden konnte, handelt es sich bei dem Toten um einen hier wohnsitzlosen 43-jährigen Litauer. Bislang ist unbekannt, wie der Tote ins Wasser gelangte, bzw. wie er zu Tode kam. Die Ermittlungen hierzu sind im Gange.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551199 in Verbindung zu setzen. Natürlich können sie sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

