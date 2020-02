Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefahrenstelle durch Erdrutsch an K30

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Samstagabend gegen 17:45 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bürger eine Gefahrenstelle im Verkehr auf der Kreisstraße 30 in Fahrtrichtung Kropsburg gemeldet. Vor Ort konnte in einer Kurve rechtsseitig ein abgerutschter Hang, welcher auch Teile der Fahrbahn gelöst hatte, festgestellt werden. Ursächlich für das Absacken des Erdreichs dürften mehrere umgestürzte Bäume gewesen sein, welche den Hang zuletzt gesichert hatten. Die Örtlichkeit wurde durch die hinzugerufene Straßenmeisterei ordnungsgemäß abgesichert. Eine Aussage zur Sachschadenshöhe konnte bislang noch nicht getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

PK Pilger

Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell