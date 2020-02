Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Vollmersweiler (ots)

Am 01.02.2020 gegen 02:20 Uhr wurde eine 36-jährige Fahrzeugführerin in Vollmersweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf sich der Verdacht einer Alkoholisierung ergab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und offenbarte einen Alkoholisierungsgrad von 0,64 Promille. Die Fahrzeugführerin wird sich im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens für diesen Verkehrsverstoß verantworten müssen.

