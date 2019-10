Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen

Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 3700 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf der K 8208. Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker fuhr aus Richtung Sigmaringen kommend auf der K 8208 nach Unterschmeien, kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Sigmaringen

Drogen gefunden

Bei einer Personenkontrolle im Bereich des Bahnhofs fanden Polizeibeamte bei einem 31-jährigen Mann am Dienstag eine Griptüte mit einer geringen Menge Marihuana sowie mehrere verkaufsfertige Plomben mit Amphetamin. Der Mann wird wegen des Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt.

Mengen

Diebstähle

Unbekannte Täter entwendeten am Montagmorgen zwischen 09.00 und 10.00 Uhr ein Absperrgitter samt Warnbaken, inklusive fünf daran angebrachter Baustellenlampen an einer entlang der L 268 zwischen Mengen und Blochingen eingerichteten Straßenbaustelle. Außerdem schlauchten sie während des vergangenen Wochenendes aus einem ebenfalls zur Baustelle gehörenden Radbagger 50 bis 60 Liter Diesel ab. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572 5071 bei der Polizei zu melden.

Mengen

Unfall

Eine verletzte Pkw-Fahrerin und Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Dienstag gegen 06.45 Uhr auf der Zeppelinstraße. Ein 44-jähriger Mann fuhr mit seinem Klein-Lkw auf der Zeppelinstraße in Richtung Pfullendorfer Straße. An der Kreuzung der Bremer Straße missachtete er die Vorfahrt einer bevorrechtigten Citroen-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Die Frau musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hettingen

Unfall

Mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von rund 500 Euro an einem Toyota endete ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 06.30 Uhr im Bereich der Stollbeckstraße. Ein 26-jähriger Mann war aus Richtung Neufra kommend auf einem Gemeindeverbindungsweg unterwegs und verlor bei dichtem Nebel die Orientierung. Er erkannte eine 90-Grad-Linkskurve zu spät, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in dort stehende Sträucher hinein.

Stetten a.k.M.

Mauer beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Montagnachmittag eine Grundstücksmauer in der Hardtstraße, Hausnummer 1. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Stetten a.k.M., Tel. 07573 815, erbeten.

