Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrradkontrollaktion

Leutkirch (ots)

Zusammen mit Vertretern des Ordnungsamtes haben Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Leutkirch heute Vormittag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Fahrradkontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Ordnungshüter nicht nur an gut einem Dutzend Fahrräder eine fehlende oder mangelnde Beleuchtung fest, sondern ertappten auch acht Radfahrer, die verbotswidrig entgegen der Einbahnstraße unterwegs waren. Zwei der Radler umfuhren das Rotlicht einer Ampel, gleich 24 Zweiradfahrer wurden beim verbotswidrigen Befahren der Fußgängerzone und insgesamt 37 beim Befahren des Gehweges beobachtet. Sämtliche Verkehrsverstöße wurden schriftlich verwarnt, die Eltern der unter 14-Jährigen erhalten Briefe, in denen sie über das verkehrswidrige Verhalten ihrer Kinder informiert werden.

