Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Weißer Mercedes Sprinter beschädigt

Geldern (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Oktober 2019) gegen 06.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf der Beerenbrouckstraße einen Mercedes Sprinter. Der 31-jährige Xantener fuhr in seinem Sprinter die Beerenbrouckstraße von Kapellen nach Geldern. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Fahrer zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der 31-Jährige konnte dem Unbekannten nicht mehr ausweichen, so dass der Unbekannte den Sprinter streifte. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallstelle. Der Sprinter wurde an der der linken Seite beschädigt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

