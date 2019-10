Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl an PKW/ Täter demontieren vier Reifen an Audi

Kleve (ots)

Zwischen Dienstag (8. Oktober 2019), 14.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Doppelgarage an der der Arnoldstraße. Die Täter schoben ein Garagentor auf und öffneten das Zweite von innen. An einem in der Garage stehenden Audi demontierten sie alle vier Räder und bockten den Audi auf Holzklötze auf. Die Täter verließen die Tatort in unerkannt.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

