POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr die linke Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Benz-Straße abgestellten Ford Transit zerkratzt. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Einbruch in Gaststätte

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Bodanstraße verschafft. Im Inneren brach er eine verschlossene Geldkassette auf und entnahm das darin befindliche Wechselgeld. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich Bodanstraße/Kreuzlinger Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Körperverletzung - Zeugenaufruf

Opfer einer Körperverletzung wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein zwei-jähriges Kind auf dem Geh- und Radweg, der nördlich parallel zur Bahnlinie verläuft. Das Mädchen fuhr mit seinem Laufrad stadtauswärts und in Höhe der Dresdener Straße streifte aus Unachtsamkeit das Bein eines entgegenkommenden Fußgängers. Dieser packte das Mädchen mit einer Hand am Helm und stieß es zu Boden. Der nachfolgende 35-jährige Vater des Kindes ergriff zunächst den Mann, ließ ihn jedoch kurz darauf wieder los, um sich um seine leichtverletzte Tochter zu kümmern. Diesen Moment nutzte der Täter und entfernte sich schnellen Schrittes. Der Unbekannte soll nach Angaben des Vaters 50-60 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein, eine schlanke Figur, einen Dreitagebart und einen auffällig, leicht gebeugten Gang haben. Er führte einen roten Rucksack mit sich und trug neben einer dunkelgrauen Wollmütze trotz beginnender Dämmerung eine weiße Sonnenbrille. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter beschädigte vermutlich mit einem Stein am Dienstag zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr die Frontscheibe eines auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Reichenaustraße abgestellten Dacia. Eine Weiterfahrt war hierdurch für den Autofahrer nicht mehr möglich. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Singen

Jugendliche werfen Stein auf Straße - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einer Straßengefährdung, die am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Hauptstraße begangen wurde. Eine 63-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Rielasingen unterwegs, als sie auf dem Gehweg neben der rechten Fahrbahnseite eine drei- bis vierköpfige Gruppe Jugendlicher bemerkte. Einer aus der Gruppe warf einen Steinbrocken direkt vor das Fahrzeug der 63-Jährigen, anschließend rannten die Jugendlichen davon. Mit dem linken Vorderreifen überfuhr die Frau den Stein, wodurch der Reifen platzte. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Betrugsversuch

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr wurde eine 91-jährige Frau von einem falschen Polizeibeamten angerufen, welcher auf die übliche Masche versuchte, die Seniorin zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde vorgetragen, dass bei der Festnahme von drei Tätern im Zusammenhang mit einem Einbruchgeschehen die Daten der 91-jährigen bekannt geworden seien. Zum Glück schilderte die Seniorin den Vorfall ihrer Nichte, die umgehend die Polizei informierte.

Hinweise und Tipps zu dieser Betrugsmasche finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de.

Bodman-Ludwigshafen

Pkw-Fahrer übersieht Passantin

Schwer verletzt musste eine 79-jährige Frau am Dienstag gegen 17.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Hafenstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein von einem Parkplatz eines Restaurants rückwärts ausfahrender, gleichaltriger Pkw-Lenker übersah die auf dem Gehweg stehende Frau und touchierte diese mit dem Stoßfänger des Autos. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich die Seniorin im Kopfbereich.

