Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In der Warteschlange im Schnellrestaurant - 28-jähriger "grapscht" Frau an das Gesäß - Bundespolizei ermittelt gegen Tatverdächtigen

Essen - Konz (ots)

Auf Grund einer Wette soll ein 28-jähriger Essener eine Frau in einem Schnellrestaurant an das Gesäß gegriffen haben.

Gegen 05:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei am Sonntagmorgen (19. Mai) zu einem Schnellrestaurant am Essener Hauptbahnhof gerufen. Nach Zeugenangaben hatte ein 28-Jähriger eine in der Warteschlange vor ihm stehenden Frau an das Gesäß gegriffen.

Mit den Anschuldigungen konfrontiert, bestätigte der Tatverdächtige die Anschuldigungen gegen ihn und erklärte, dass es sich dabei um eine Wette gehandelt hätte.

Weil die Geschädigte Frau aus Konz das Verhalten des Mannes überhaupt nicht lustig fand, stellte sie einen Strafantrag gegen den Essener.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung (auf sexueller Grundlage) ein.

