Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Lkw bleibt auf der Seite liegen - Vollsperrung

Freiburg (ots)

Die L 163 a zwischen Erzingen und Riedern am Sand war am Montag, 03.02.2020, komplett gesperrt, nachdem dort gegen 12:45 Uhr ein Lkw auf die Seite gekippt war. Der 65 Jahre alte Lkw-Fahrer war in den Grünstreifen geraten. Sofort sank der Sattelzug ein und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Zur Bergung musste die Landstraße komplett gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 30000 Euro.

