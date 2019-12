Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei abendliche Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wermelskirchen (ots)

Zu zwei Einbruchstatorten wurde die Polizei am Mittwochabend (11.12.) gerufen.

Zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Verglasung einer rückwärtig gelegenen Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Dabringhausen ein und öffneten den Schließhebel von außen. Im Haus durchsuchten sie offensichtlich mehrere Schubladen, fanden aber vermutlich keine Beute.

In der Unterstraße waren Einbrecher zwischen 18:42 Uhr und 20:50 Uhr aktiv. Auch hier haben Täter die Terrassentür auf der Rückseite des Einfamilienhauses eingeschlagen und auch massiv gehebelt. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Erkennungsdienst wurde für eine Spurensicherung angefordert. Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0.

Gerade in der dunklen Jahreszeit hier noch einmal der Appell Ihrer örtlichen Polizei:

-Achten Sie auf verdächtige Personen/Situationen.

-Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über die 110.

-Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten. (ct)

