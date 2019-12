Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw stürzt Böschung hinab: Fahrer schwerverletzt

Wermelskirchen (ots)

Am heutigen Vormittag (11.12.), gegen 11 Uhr, hat sich auf der Straße Wüstenhof (Kreisstraße 3) in Fahrtrichtung Remscheid ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 63-jähriger Wermelskirchener war in Richtung Remscheid unterwegs und ist mit seinem Pkw Toyota aus bislang unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte die Böschung hinab, überschlug sich und kam in einer Entfernung von circa 60 Metern von der Straße und etwa 8 Meter unterhalb des Fahrbahniveaus auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht ohne Hilfe befreien. Es gelang dem Fahrer glücklicherweise noch, einen Notruf über Handy abzusetzen und die Rettungsdienste zu alarmieren. Die Rettung des Mannes gestaltete sich dann äußerst schwierig. Über Leitern kletterten Feuerwehrleute zur Unfallstelle hinab, um das Fahrzeugdach aufzuschneiden und den eingeklemmten Mann zu befreien. Er wurde schwerverletzt, war nicht ansprechbar und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Köln gebracht. Am Pkw ist ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden; er wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. (ct)

