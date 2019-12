Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Erneuter Einbruch in ein Schreibwarengeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher sind in ein Schreibwarengeschäft eingebrochen und machten sich im Lottobereich des Ladens über die Zigarettenpackungen her.

Bereits am 03.12. hatten Diebe die Eingangstür des Geschäftes eingeschlagen. (Wir berichteten am 03.12.: Bergisch Gladbach - 20 Päckchen Zigaretten beim Einbruch erbeutet). Die inzwischen notdürftig geflickte Tür wurde in der letzten Nacht (11.12.) gegen 02:40 Uhr erneut aufgehebelt. Die Täter hatten es auch diesmal auf Zigaretten abgesehen.

Ein Zeuge hörte in der Nacht die Alarmanlage, die offensichtlich von den Dieben ausgelöst worden war. Der Zeuge konnte drei Personen sehen, die aus Richtung des Schreibwarengeschäftes mit einer Tasche in die Straße Broicher Feld wegrannten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie waren zwischen 18 und 25 Jahre alt. Die schlanken Personen trugen Jeans sowie schwarze und graue Pullis mit Kapuze, die sie auf dem Kopf hatten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

