Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Räuber dringen am Mittag in ein Wohnhaus ein

Wermelskirchen (ots)

Zwei Räuber haben am Dienstagmittag (10.12.) eine 83-Jährige und ihren 56-jährigen Sohn überfallen.

Die beiden Männer verschafften sich gegen 12:00 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus. Die Unmaskierten bedrohten ihre Opfer mit einer Faustfeuerwaffe und forderten erfolglos die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf wurden die Opfer gefesselt und das Haus durchsucht. Schließlich flüchteten die Täter mit etwas Schmuck der 83-Jährigen.

Die Geschädigten konnten die Flüchtigen gut beschreiben. Der 1. Täter war circa 45 Jahre alt, schlank und etwa 180cm groß. Er hatte einen schwarzen Bart und dunkle Haare. Er trug eine rot-blaue, wattierte Jacke mit grobem Muster und eine graue Strickmütze. Der 2. Täter war etwas älter (Ende 40), circa 180-185cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug einen grauen 2-Monatsbart und graumelierte Haare. Er war mit einer schwarz-grau melierten Strickmütze und einer ähnlichen Jacke wie der 1. Täter bekleidet. Beide Männer sprachen akzentfrei Deutsch und waren vermutlich auch Deutsche.

Die Ermittler der Polizei haben am Tatort umfangreich die Spuren gesichert. Gesucht werden jetzt Zeugen: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Ellinghausen und Tente beobachtet? Hinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (rb)

