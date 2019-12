POL-RBK: Kürten - Pferdekutsche ausgebrochen - zwei Verletzte

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Kürten - Pferdekutsche ausgebrochen - zwei Verletzte

Kürten

Am späten Mittwochnachmittag (11.12.) ist in Weiden eine Pferdekutsche ausgebrochen. Zwei Menschen sind dabei verletzt worden; die Tiere wurden vor Ort versorgt.

Die beiden Pferde standen gegen 17:20 Uhr angespannt auf einem Hof. Als ein anderes Pferd einen Zaun durchbrach und in den Stall rannte, erschreckten sich die beiden Wallache und gingen durch. Eine 47-jährige Kürtenerin stürzte bei dem Versuch, die Tiere zu stoppen. Auch ein 21-jähriger Kürtener stürzte, als er versuchte, die Kutsche zu erreichen.

Er rappelte sich auf und sah, wie das Gespann die B506 überquerte, in die Weidener Straße und anschließend in die Straße Eichweier lief. In der Sackgasse rannten die Pferde vor einen geparkten BMW, der durch die Wucht des Aufpralls nach hinten verschoben und schwer beschädigt wurde.

Ein Pferd stürzte, das zweite blieb stehend neben dem Auto. Erste Helfer lösten die "Panikverschlüsse" an der Deichsel und richteten das Pferd auf. Eine Tierärztin versorgte die beiden verletzten Pferde vor Ort.

Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten zur ambulanten Versorgung in das Krankenhaus Wipperfürth. Der Schaden an dem BMW wird auf 10.000 Euro geschätzt. (rb) Anlagen: -2- Fotos

