Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub in Wohnung-Kriminalpolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (21.07.2019, gegen 21:10 Uhr), überfielen zwei unbekannte Räuber zwei männliche Bewohner eines Hauses auf der Straße Aue in Solingen. Die Täter drohten ihren Opfern mit einer Schusswaffe und durchsuchten das Haus oberflächlich nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Angaben zur Tatbeute können derzeit nicht gemacht werden. Einer der Tatverdächtigen wird als circa 180 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, hatte sich eine Kapuze über den Kopf und ein Tuch vor das Gesicht gezogen. Er sprach deutsch mit Akzent. Eine Beschreibung zu dem zweiten Mann liegt nicht vor. Der Tatablauf und die Hintergründe sind Hauptbestandteil der Ermittlungsarbeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (weit)

