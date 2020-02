Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 81-Jährigen bei Unfall schwer verletzt, Unfallverursacher flüchtet

Schwelm (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde ein 81-Jähriger beim Überqueren der Hauptstraße schwer verletzt. Ein dunkler Renault oder Peugeot fuhr weiter und flüchtet. Der Fußgänger wollte am Sonntag an einer Ampel bei Grün die Hauptstraße in Richtung Hagener Straße überqueren. Ein dunkler Kleinwagen fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserstraße und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Er stieß mit dem Fußgänger zusammen, wodurch dieser stürzte. Der Fahrer des Pkw blieb kurz vor der Kaiserstraße stehen und fuhr dann weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen halfen dem 81-Jährigen, der am Fuß schwere Verletzungen erlitt und verständigten die Rettungskräfte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 abgegeben werden.

