Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Porsche gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein schwarzer Porsche Cayenne S mit WIT Kennzeichen geklaut. Der Van war am Timmersholt auf der Straße abgestellt. Das Fahrzeug ist 4 Jahre alt und besitzt Reifen mit schwarzen 21 Zoll Alufelgen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Hinweise können an die Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

