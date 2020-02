Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Vereinsheim

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin einen Einbruch in ein Vereinsheim an der Friedhofstraße fest. Einbrecher hatten die Tür aufgehebelt und gelangten so in die Räumlichkeiten. Augenscheinlich durchsuchten sie Schränke und den Thekenbereich, ob und was sie an Beute fanden, ist jedoch nicht bekannt.

