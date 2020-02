Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Hebelspuren an Eingangstür entdeckt

Gevelsberg (ots)

Am Samstag stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße mehrere Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Wann genau die Tür noch in Ordnung gewesen sei, konnte er nicht sagen. Weitere Feststellungen konnten im Haus nicht gemacht werden.

