Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Rotlicht missachtet

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 38-jähriger Wuppertaler mit seinem BMW auf der Stefansbecke in Richtung Eichenhofer Weg. An der Kreuzung zur Schwelmer Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich. Hier stieß er mit dem Audi einer 34-Jährigen zusammen, die von links auf der Schwelmer Straße in die Kreuzung fuhr. Beide Fahrer verletzten sich durch die Wucht des Aufpralls leicht, sie wurden mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

