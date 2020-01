Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher versuchen in Tierarztpraxis einzubrechen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis an der Schulstraße einzudringen. Trotz mehrfacher Hebelversuche hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand und das Vorhaben schlug fehl. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell