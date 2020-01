Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Schule

Gevelsberg (ots)

Am 29.01. gegen 22:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür der Städtischen Realschule auf und lösten so die Alarmanlage aus. Dadurch abgeschreckt flüchteten sie in unbekannte Richtung ohne das Gebäude betreten zu haben.

