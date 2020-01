Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.01. kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Unbekannte Täter schlugen eine rückwärtige Fensterscheibe ein, drangen dadurch in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

