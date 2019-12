Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag, den 20.12.2019, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:10, den Audi TT eines 42-jährigen Bad Salzdetfurthers, beschädigt. Vermutlich beim Parkvorgang stieß das unbekannte Fahrzeug gegen den, in einer Parkbox, vor dem Rewe-Markt in Bad Salzdetfurth, Ahnepaule, geparkten schwarzen Audi. An diesem entstand im vorderen linken Fahrzeugbereich ein nicht unerheblicher sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth - unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden (Lö).

