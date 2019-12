Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger nutzen Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus und erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm)Bereits am 16.12.2019 wurde eine Seniorin aus dem Harsumer Ortsteil Rautenberg Opfer von Betrügern. Mit dem sogenannten Enkeltrick gelang es den Tätern einen mittleren, fünfstelligen Geldbetrag zu erbeuten. Damit nicht genug, versuchten die Täter in der Folge an weiteres Geld der älteren Dame zu kommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt die Dame am späten Vormittag des 16.11.2019 einen Anruf ihrer angeblichen Nichte. Dieser gelang es, anfängliche Zweifel der Seniorin zu zerstreuen, so dass diese davon ausging, tatsächlich mit ihrer Nichte zu sprechen. Die vermeintliche Verwandte schilderte, sich bei ihrer Rechtsanwältin aufzuhalten und bezüglich einer größeren Anschaffung noch dringend Bargeld zu benötigen. Die ältere Dame erklärte sich schließlich bereit, mit einem mittleren, fünfstelligen Geldbetrag auszuhelfen.

Nachdem zunächst die angebliche Nichte das Geld selbst abholen wollte, meldete sich diese später noch einmal, gab an, dass sie verhindert sei und das Geld nunmehr durch eine Mitarbeiterin ihrer Anwältin abgeholt werde. Am späten Nachmittag des 16.12.2019 erschien eine weibliche Person bei der älteren Dame und nahm dem vereinbarten Betrag entgegen.

Zu der Frau liegt folgende Beschreibung vor:

-Ca. 20-30 Jahre alt

-Ca. 160 cm groß

-Graue Winterjacke, Kapuze bis ins Gesicht gezogen

-Fellkragen an der Kapuze

Am Vormittag des nächsten Tages wurde die Seniorin wiederum telefonisch kontaktiert. Eine weibliche Person gab sich als Kriminalbeamtin aus. Sie führte aus, dass eine Täterin festgenommen wurde, bei der eine größere Summe Bargeld sowie ein Zettel mit den Daten der Seniorin gefunden wurden. Die Polizei würde nun die Anschrift und das Telefon der Dame überwachen, da davon ausgehen sei, dass sich die Täter nochmals bei der Rentnerin melden werden und diese auf eventuelle weitere Forderungen eingehen solle.

Tatsächlich meldete sich noch am gleichen Tag ein Mann bei der älteren Dame, gab sich als Ehemann der Nichte aus und erbat weiteres Bargeld, das später abgeholt werden sollte. Die Seniorin ging darauf ein. Jedoch ist sie mittlerweile misstrauisch geworden. Sie steckte Papier in einen Umschlag und übergab diesen an einen männlichen Abholer.

Zu diesem ist lediglich bekannt, dass er ca. 160 cm groß ist.

Die Seniorin erhielt anschließend einen weiteren Anruf der vermeintlichen Kriminalbeamtin, wonach die Täter gefasst wurden und die Dame ihr Geld zurückerhalten sollte. Gleichzeitig wurde sie angewiesen, mit niemandem darüber zu sprechen.

Nachdem die Seniorin erfuhr, dass ihre wirkliche Nichte sie nicht kontaktierte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, denen am 16.12.2019 bzw. am 17.12.2019 die Abholer oder Fahrzeuge in Rautenberg aufgefallen sind, werden dringend gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

