Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Einbruchstaten gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Im Zeitraum zwischen dem 16.12.2019 und dem 17.12.2019 ist es in Hildesheim zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

Am 17.12.2019, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, versuchten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in der Stresemannstraße zu gelangen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter an der betreffenden Wohnung sowohl die Wohnungstür als auch die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Zu einem Eindringen in die Räume ist es nicht gekommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Zwischen dem 16.12.2019, 08:00 Uhr, und dem 17.12.2019, 08:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Willi-Plappert-Straße. Dazu wurde ein Metallzaun über dem Balkongeländer aufgebogen. Auf dem Balkon wurden einige Gegenstände verrückt. Zu einem Eindringen in die betreffende Wohnung selbst kam es nicht.

Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

