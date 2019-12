Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen mit zwei Leichtverletzten an der Kreuzung Kaiserstraße/ Kennedydamm

Hildesheim (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 18 Uhr am Abend des 17.12.2019 eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Peine mit ihrer Mercedes A-Klasse die Kaiserstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Kreuzung zum Kennedydamm missachtete diese nach Zeugenangaben das Rotlicht und fuhr geradeaus in die Kreuzung hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 68-jährigen Frau aus Sarstedt, die mit ihrem Fiat bei Grünlicht auf der Linksabbiegerspur in die Kaiserstraße einbiegen wollte. In der Folge stieß die Unfallverursacherin gegen den Toyota einer 37-jährigen schwangeren Hildesheimerin, die mit ihrem PKW ebenfalls von rechts kommend die Kreuzung in Richtung Drispenstedt überquerte. Beide bei Grünlicht in die Kreuzung einfahrenden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt und wollten sich in der Folge noch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden auf dem Rücksitz der Toyota-Fahrerin befindlichen drei- und siebenjährigen Söhne, sowie die Unfallverursacherin blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei die A-Klasse der mutmaßlichen Unfallverursacherin abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen fünfstelligen Geldbetrag geschätzt. Die Kreuzung musste für eine Dauer von ca. 15 Minuten gesperrt werden. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim zu melden.

