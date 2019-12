Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Weihnachtsdekoration

Hildesheim (ots)

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag, 17.12.2019, im Zeitraum zwischen 01:00 - 08:00 Uhr einen Lichterschlauch, der im Außenbereich über dem Eingangsportal des Hauses der Kirchengemeinde Peter und Paul-Kirche aufgehängt war, zerrissen, so dass diese nicht mehr funktionsfähig ist. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag. Wer sachdienliche Hinweise auf den/die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030, in Verbindung zu setzen.

