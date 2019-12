Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drogenfahrt in Söhlde

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth Am Abend des 14.12.2019 fiel einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth ein 18-jähriger Autofahrer aus Söhlde auf. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle in der Hauptstraße Söhlde, wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei einer anschließenen Durchsuchung der Person und des Fahrzeuges wurden zudem Gegenstände für den Drogenkonsum aufgefunden. Dem Söhlder wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 18-jährigen wird nun in einem Straf- und Ordnungswirdrigkeitenverfahren ermittelt (Lö).

