Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Mit PKW überschlagen

Hildesheim (ots)

Alfeld/Brüggen Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Samstagnachmittag, 14.12.2019, gegen 14.00 Uhr. Eine 22-jährige Berlinerin befuhr mit ihrem PKW die K 408 von Wettensen in Rtg. Brüggen. Nach Durchfahren einer Rechtskurve verlor sie auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem PKW. Auf dem Dach kam das Fahrzeug zum Stillstand. Die junge Frau wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung dem Klinikum Hildesheim zugeführt. Am PKW entstand Totalschaden. Bis zur vollständigen Räumung wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet./tsc

