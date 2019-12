Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (al) In der Nacht am 14.12.19 gegen 02 Uhr konnten Polizeibeamte während einer Verkehrskontrolle bei einem 34 jährigen Pkw-Führer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es stellte sich bei der Kontrolle zudem heraus, dass der Moldawische Staatsbürger nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und eines gültigen Aufenthaltstitels ist. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Alkohol am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und illegalem Aufenthalt.

