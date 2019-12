Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht nach Spiegel/Spiegelberührung auf der L 460 zwischen Rössing und Emmerke

Hildesheim (ots)

Am 13.12.2019, gegen 14.15 Uhr, befährt ein 29-Jähriger aus Algermissen mit seinem Sattelzug die L 460 von Rössing in Rtg. Emmerke. Kurz vor einer Haltebucht kommt ihm ein weißer Klein-Lkw mit Planenaufbau entgegen. Der Fahrer des Klein-Lkw soll zu weit links gefahren sein, so dass es zu einer Spiegel/Spiegel Berührung der entgegenkommenden Fahrzeuge kommt. Der Fahrer des Klein-Lkw soll kurz stehen geblieben sein, dann jedoch weiter gefahren sein. Das Spiegelglas vom Verursacher blieb jedoch an der Unfallstelle zurück. Der Schaden an der Sattelzugmaschine beträgt ca. 300,00 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei Sarstedt: 05066/9850 zu melden.

